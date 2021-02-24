AK Parti Kadın Kolları Gara şehitlerini unutmadı

AK Parti İl Kadın Kolları Gara Şehitleri için Mevlana Kültür Merkezi'nde hatim programı düzenledi. Programda Konya'nın tüm ilçelerinde okunan 741 hatimin duası yapıldı.

AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan Candan yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde Gara'dan gelen acı haber hepimizi üzüntüye boğdu. Şehitlerimizin aziz hatırası için Kadın Kollarımızın öncülüğünde Konyamızın tüm ilçelerinde toplam 741 hatim okundu. Düzenlediğimiz programla da hatim duamızı gerçekleştirdik. Hassasiyetlerinden ötürü teşkilatımızın hanımlarına şükranlarımı sunuyorum. Alçak terör örgütleri ve tüm hainler şunu unutmasınlar ki; amaçlarına asla ulaşamayacaklar, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü bozamayacaklardır. Huzurumuzu kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz. Bu vesileyle bu güne kadar vatan için, bayrak için, ezan için gözünü kırpmadan canını feda etmiş, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Özellikle şehit annelerimize ve eşlerine sabırlar diliyorum” dedi.