AK Parti Konya milletvekili adayları tanıtıldı

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi AK Parti Konya Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “İnşallah hem cumhurbaşkanı seçimini ilk turda en yüksek oy oranıyla tamamlamış olmak, hem de Meclis'teki milletvekili sayılarımızı beklenenin üzerine çıkararak ülkenin bugüne kadar ki kazanımlarını yeni dönemde artırarak devam ettirmek, Türkiye yüzyılını inşa edecek bu ekiplerin heyecanla yollarına devam etmeleri, hepimizin gayreti ve çabası bunun içindir. Gerek AK Parti'miz gerek Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi bu yarışta cesaretle listelerini ortaya koydular. Herkes bu seçimi en önde tamamlamak için sahada olacak, çalışmalarını yürütecek ve aldığı en yüksek oylarla da Meclis'teki temsilini gerçekleştirecek. Önümüzdeki seçimlerin ne denli kritik olduğunu, bugün kimin kimin yanında yer aldığı, kimin kimlerle iş birliği halinde olduğu, sadece Türkiye'nin kendi içindeki bir seçim değil, dünyanın dikkatle takip ettiği, teşkilatlar olarak bunun için varız, bu ülkenin geleceği adına gençliğimizin geleceği adına bugünden terlemezsek yarın geç olabilir. Dünyaya meydan okuyan bir lider ve bu liderle yol yürüyen siz değerli dava adamları, yol arkadaşlarımız Rabbimiz yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Tüm adaylarımıza hayırlı olsun diyoruz. Cenabı Hak kolaylıklar versin. 14 Mayıs akşamında da hepsini Ankara'ya göndermiş olalım diyorum inşallah” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da bütün milletvekili adaylarına başarı dileyerek, "Konya son dönemde oluşturduğu birlik beraberlik ruhuyla herkesin gıpta ile baktığı bir şehir oldu. Onun için bu vesileyle 27. dönemde birlikte çalıştığımız başta genel başkan yardımcımız olmak üzere tüm milletvekillerimize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Allah onlardan razı olsun. İnşallah şimdi tanıtımını yapacağımız milletvekillerimizle ki inanıyorum ki Ankara'ya göndermek için teşkilatlarımız ve tüm Konyalılar çok yoğun bir gayret içerisinde olacaklar. Birlik beraberlik içerisinde Konya'yı, hayallerini gerçekleştirdiğimiz ve sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel şehirlerinden birisini yapma konusunda hep beraber gayret edeceğiz” diye konuştu.

Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki tanıtım toplantısının ardından AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Konya milletvekili adayları Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Selman Özboyacı, Meryem Göka, Abdullah Ağralı, Mehmet Baykan, Ziya Altunyaldız, Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer, Faruk Özçelik, Burhanettin Sevencan, Saadet Armağan Güleç Korumaz, Ercan Uslu, Hümeyra Saçkesen ve Muhammed Zeren hep birlikte Mevlana Hazretlerinin Türbesini ziyaret ederek dua etti ve çalışmalara başladı.