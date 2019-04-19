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AK Parti Konya Milletvekili Ağralı'nın acı günü

AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı’nın hayatını kaybeden ağabeyi Yusuf Ağralı, memleketi Konya’nın Kulu ilçesinde defnedildi.

AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı'nın hayatını kaybeden ağabeyi Yusuf Ağralı, memleketi Konya'nın Kulu ilçesinde defnedildi.


AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı'nın 62 yaşındaki ağabeyi Yusuf Ağralı, bir süredir gördüğü tedavinin ardından hayatını kaybetti. Yusuf Ağralı, memleketi Kulu ilçesi Ömerhanlı Mahallesi'nde bulunan Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi. Cenazeye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Partili milletvekilleri, çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı.

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