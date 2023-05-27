AK Parti Konya teşkilatından seçim öncesi yürüyüş

tur seçimi öncesi yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüş, Kılıçarslan Meydanı'ndan başladı. Vatandaşların da yer aldığı yürüyüş Mevlana Caddesi'ni takip ederek Mevlana Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşe AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, milletvekilleri, belediye başkanları, partilerin yöneticileri ve ellerinde bayraklarla vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşün ardından Mevlana Meydanı'nda yapılan konuşmalarda yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde vatandaşlara sandığa gitmeleri çağrısında bulunularak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istendi.