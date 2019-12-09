AK Parti Meram'da delege seçimi heyecanı

Olağan Kongre Delege Seçimleri İl Koordinatörü Mehmet Ali Okur'un katılımları ile Fahrunisa Hatun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

AK Parti Konya teşkilatlarında delege seçimleri devam ediyor. Hafta sonu gerçekleştirilen delege seçimlerinde 10, toplamda ise 21 ilçede delege seçimleri tamamlandı. 14 ve 15 Aralık tarihlerinde yapılacak delege seçimleri ile AK Parti, Konya'da 31 ilçede delege seçimlerini tamamlamış olacak.

AK Parti'nin Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk siyasi tarihine damgasını vuran bir parti olduğunu söyleyen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 18 yaşını doldurmuş, 17 yıldır iktidarda olan millete hizmet etmekten başka bir derdi olmayan bu partiye Konya ilk günden itibaren sahip çıktı. İlk günden bu yana üye olarak, mahalle yönetimlerinde görev alarak, sandıklarda verilen görevi hakkıyla yürüten, il ve ilçe yönetimlerimizde yer alan, belediye başkanlıkları yapmış, belediye meclislerinde görev almış, bu davaya gönül vermiş tüm kardeşlerime bu güne kadarki emekleri dolayısıyla teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Aramızdan ahirete irtihal edenlere ise Allah'tan rahmet diliyorum. Önemli olan verilen görev ne olursa olsun liderimizin yanında yer alarak dimdik yürümek ve ülkemizi güçlü bir şekilde geleceğe taşımaktır. Cumhurbaşkanımız dünyada yedi düvele karşı mücadele ederken bize düşen de Cumhurbaşkanımızın elini kuvvetlendirmektir” dedi.

21 ilçede delege seçimleri tamamlandı

Üç haftalık süreçte 31 İlçede delege seçimlerinin tamamlanacağını hatırlatan Başkan Angı, “7. Olağan Kongre süreci kapsamında ilçe delege seçimlerimizi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu 11 ilçemizde delege seçimlerimizi gerçekleştirdik. Bu hafta sonu da 10 ilçemizde delege seçimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki hafta sonu da kalan 10 ilçemizde delege seçimlerimizi gerçekleştirerek bin 154 mahallemizin ilçelerindeki kongre delegelerini seçmiş olacağız. Büyükşehirlerde beldeler olmadığından bundan sonra sürece ilçe kongreleri ile devam edeceğiz. Genel Merkezimizin belirlediği takvim doğrultusunda muhtemelen Şubat ayı içinde İlçe Kongrelerimizi başlatacağız. Delege seçimlerimizin hayırlı olmasını diliyorum. Başta Meram İlçe Başkanımız olmak üzere, tüm yönetimine, mahalle başkanlarımıza, delege seçimimize katılım sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“400 delegemizi seçtik”

7. Olağan Kongre Süreci kapsamında büyük bir şölen havası içinde delege seçimlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, “Teşkilat mensuplarımızın yoğun katılımları ile delege seçimlerimizi gerçekleştirdik ve 400 delegemizi belirledik. Kongre sürecimiz kapsamında delege seçimlerimize katılan tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Delege seçimlerimizin ve 7. Olağan Kongre sürecimizin partimize, ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Delege seçimlerine Konya İl Koordinatörü Mehmet Ali Okur ile birlikte AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun ve Selman Özboyacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İlçe be Bölge Koordinatörleri ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.