AK Parti ve MHP Teşkilatlarından Başkan Altay'a ziyaret

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek, İl Yönetim Kurulu ile birlikte Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Konya İl Yönetimi ile MHP Konya İl Yönetimi Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. İl Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Başkan Altay'ı ziyaret eden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek, hep birlikte Konya için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek de, İl Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Altay'a hayırlı olsun temennisinde bulundu. Her iki ziyaretten de duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni dönemde şehri ortak akıl ile yönetmeye devam edeceklerini ve birlik beraberliğin en güzel örneklerini sergilemeye gayret edeceklerini söyledi. Ayrı ayrı geçekleşen ziyaretlerde AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, 26. Dönem Konya Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu da bulundu.