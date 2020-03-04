AK Parti'de 5 ilçe başkan adayı belli oldu

Olağan Kongre sürecini sürdüren AK Parti Konya ilçe teşkilatlarında 5 başkan adayı belli oldu.

Olağan Kongre sürecinin devam ettiği AK Parti Konya ilçe teşkilatında 5 İlçe başkan adayı belli oldu. Konya İl Koordinatörü Mehmet Ali Okur, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Bölge ve İlçe Koordinatörlerinin katıldığı toplantı sonrası Beyşehir, Çumra, Hadim, Hüyük, Yalıhüyük ilçe başkan adayları belli oldu. Buna göre Olağan İlçe Kongrelerinde Beyşehir İlçe Başkanı adayı Recep Elkin, Çumra İlçe Başkanı adayı Osman Şahin, Hadim İlçe Başkanı adayı Ahmet Özbahar, Hüyük İlçe Başkanı adayı Muammer Karaaslan ve Yalıhüyük İlçe Başkanı adayı Yusuf Pişkin oldu.