AK Partili Ahmet Zenbilci Hüyük'te

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Konya'nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'i ziyaret etti.

AK Parti Hüyük İlçe Başkanı Muammer Karaaslan'ın da eşlik ettiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, belediye tarafından yürütülen ve yapımı sona eren, yeni başlayan ve ihale edilen projeler ile ilçe hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Gündeme dair konuların da ele alındığı ziyarette Başkan Çiğdem, görevleri süresince meclis üyeleri ile birlikte ilçenin beklediği hizmetlerin kazandırılması için azim ve kararlılıkla gece gündüz demeden çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini belirtti.

Ahmet Zenbilci ise başarılı çalışmalarından ötürü Belediye Başkanı Çiğdem ve belediye meclis üyelerini tebrik etti.