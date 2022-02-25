AK Partili Altunyaldız, Ukrayna-Rusya krizinin Türkiye'ye olabilecek enerji etkilerini değerlendirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen, iklim değişikliğine karşı alınabilecek önlemlerin ve atılacak adımların konuşulduğu İklim Şurası'na katılan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından Türkiye'nin doğal gaz ve enerji ile ilgili sorun yaşayıp yaşamayacağı ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

“Ülkemiz enerji güvenliğini temin etmek için tedbirler alan bir ülke”

Türkiye'nin enerji güvenliğini temin etmek için tedbirler aldığını, Türkiye'nin hem kara hem de denizde oluşturulan yüzer FSRU tesisleriyle doğal gaz ihtiyacını temin edecek durumda olduğunu açıklayarak, “Ülkemiz enerji güvenliğini temin etmek için çok uzun stratejiler boyunca çalışan ve bu güvenlik konusunda tedbirler alan bir ülke. Özellikle doğal gaz konusunda hem ülke çeşitliliği hem kaynak çeşitliliği hem de enerji çeşitliliği konusunda çalışmalarımız oldu. Bir defa ülke çeşitlemesi oluşturduk ve doğal gazımızı farklı kaynaklardan temin etme konusunda farklı ülkelerle boru hatları dahil doğal gaz transferi konusunda çalışmalarımız oldu ve bugün farklı kaynaklardan doğal gaz alıyoruz ve bunların kontratları anlaşmaları yapılmış durumda. Doğal gazda aynı zamanda küresel piyasalardan enerji temini konusunda çalışmalarımız oldu ve küresel piyasalardan enerji temin etmek suretiyle doğal gaz ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Doğal gazı depolayarak ülkemizin farklı yerlerinde bir tanesi Tuz Gölü'nün altında, Konyamızın içinde, çevresinde ve Silivri'de yaptığımız kaynaklarla ciddi anlamda toplamda 10 milyar metreküpe çıkacak derece birkaç yıl içerisinde doğal gazı depolamak ve buradan günlük akışları yönetmek suretiyle kaynak oluşturuyoruz” diye konuştu.

“Bir tedarik sıkıntısı içerisinde olmadığımızı ifade etmek istiyorum”

Türkiye'nin enerji konusunda herhangi bir tedarik sıkıntısı içerisinde olmadığını anlatan Altunyaldız, “Şu anda bizim ülke olarak bu anlamda bir tedarik sıkıntısı içerisinde olmadığımızı ve böyle bir sıkıntı da beklemediğimizi net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Eğer yanı başınızda bir sorun bir savaş bir kavga varsa bundan hiçbir şekilde kimsenin etkilenmemesi diye bir şey işin doğasına aykırı olur. Başta Avrupa olmak üzere çevre ülkeler bu işin farklı boyutlarıyla etkilenecektir. Özellikle enerji tedarikinde şu anda yapmış olduğumuz çalışmalar ve tedarike dönük almış olduğumuz tedbirler, yapmış olduğumuz kontratlar, tedarik çeşitliliği, bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman bizim tedarikte bir sıkıntı yaşamamızı beklemiyoruz" dedi.

Altunyaldız, İklim Şurası'nın gelecek 100 yılın planlamasını yapacak temel politika parametrelerinin belirlendiği bir çalışma alanı olduğunu, bunların bir kısmıyla yasaya dönüşeceğini, geleceğe yönelik yapılması gereken çok uzun olduğunu sözlerine ekledi.