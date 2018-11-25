AK Partili kadınlardan açıklama

Açıklamada kadına şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğu vurgusu yapıldı.

AK Parti İl Başkanlığı önündeki basın açıklamasında konuşan İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Cihat Özkan, kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde olduğunu, aile içi şiddetin hala en yaygın şiddet biçimi olmaya devam ettiğini söyledi.

AK Kadınlar olarak, kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmeyerek, ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türü şiddete karşı turuncu çizgi çektiklerini ifade eden Özkan, “Medeniyetimizin yüzyıllar boyunca barındırdığı din, ahlak, şuur ve vicdan öğretilerinin tümünde, kadına ve kız çocuklarına karşı yapılan herhangi bir kötü muameleye kati suretle karşı çıkılmıştır. Yüzyıllar öncesinden, henüz İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi yokken kadın erkek ayrımı yapmadan insani bir mesajın dünyaya yayılmasına öncü olan Hz. Peygamber'in sözünü hatırlamak ve hatırlatmak hepimizin üzerine üşen önemli bir vazifedir; ‘İnsanlara merhamet etmeyene, Allah da merhamet etmez.' Hiçbir ayrım gözetmeksizin yaşam biçimi olarak tüm insanlığa karşı kötü muameleyi bizlere men eden dinimizin, kadına ve kız çocuklarına uygulanacak kötü muameleyi kabul etmesi de mümkün değildir. Ülkemizde ve dünyada kadınlar yıllardır sürdürdükleri çeşitli muameleler ile kadına ve aslında insana yakışır, hak ve adalet talepleriyle oldukça büyük kazanımlar elde etmiştir. Ülkemiz, bu anlamda kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili çeşitli hukuki düzenlemelerle yıllardır tüm kadınların yanında olarak, güçlenme ve kendilerini gerçekleştirme süreçlerine katkı sağlamıştır. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına hem uluslararası düzeyde kabul edilen anlaşmalara imza atmış hem de kendi mevzuatında köklü değişiklikler yapmıştır” dedi.

İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Cihat Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Kadınlara karşı ayrımcılık, ırkçılıktan beterdir' anlayışıyla gösterdiği özveriyi, kadına yönelik şiddetin ortadan kalkması için hep birlikte gösterilmesinin bu mücadelede kendilerine başarıyı getirecek en önemli unsur olduğunu sözlerine ekledi.