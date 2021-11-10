Akademik Gelişim Programı'nı tamamlayan Meram Tıp öğrencileri sertifikalarını aldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesinde düzenlenen Öğrenci Akademik Gelişim Programı'nın sertifika töreni gerçekleştirildi.

NEÜ Meram Tıp Fakültesi akademisyenleri tarafından öğrencilerin akademik becerilerini artırmak amacıyla düzenlenen Öğrenci Akademik Gelişim Programı tamamlandı. Etkinliğin sertifika töreninde konuşan program danışmanı Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pembe Oltulu, akademik gelişim programının devam edeceğini ve yılda 2 defa yapılmasını planladıklarını söyledi. Doç. Dr. Oltulu, “Gençlerimizin, aydınlık geleceğimizin en önemli ışık kaynağı olduğunu biliyoruz ve ülkemizin en köklü tıp fakültelerinden Meram Tıp Fakültesi olarak, bu bilinçle onların geleceğe emin adımlarla ulaşması için gayret gösteriyoruz. Tıp akademisinin geleceğine Meram Tıp imzasını atmak istiyoruz. Bu yoldaki çalışmalarımızı, rektörlüğümüzün desteği ve dekanlığımızın rehberliğinde topyekun bir ekip olarak yapıyoruz” dedi.

Programa telekonferans yöntemiyle katılan NEÜ Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Doğan da, “Öğrenci Akademik Gelişim Programı, yıllardır planladığımız bir etkinlikti ve gerçekleştirmek bizlere nasip oldu. Programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz bu program sayesinde hocalarımızın kıymetli tecrübelerinden yararlanarak birçok konuda kazanım elde etti. Eminim ki öğrencilerimiz, bu programda öğrendikleri bilgileri ve tecrübeyi kullanarak kendilerini geliştirecekler ve tıp dünyasına önemli katkılarda bulunacaklar” şeklinde konuştu.

Öğrencilerin, Akademik Gelişim Programı'nda elde ettiği bilgilerin paha biçilemez olduğunu vurgulayan NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan ise, “Bilimsel bir faaliyetle uğraşmak insanın doğası gereğidir. Bilim, hakikate ulaşmanın yoludur. Gençler, yaşınız itibariyle bulunduğunuz dönemde, düşünceleriniz, yaklaşımlarınız, bakış açılarınız geleceğe dönük. Gençlik çağınızda hiç boşa vakit geçirmeyin, çalışın, kalitenizi yükseltin. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Böyle bir programa her üniversite öğrencisinin katılması gerekir. Bu program da iyi bir örnek olur ve inşallah devam eder. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tören, programda yer alan öğretim üyelerine teşekkür belgesi verilmesi ve programı başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifika takdim edilmesiyle sona erdi.