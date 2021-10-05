İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Akaryakıt istasyonundaki şüpheli valizler korkuttu

Konya’da bir akaryakıt bırakılan bir şüpheli iki valiz fünye ile patlatılırken, içerisinden elbise çıktı.

Konya'da bir akaryakıt bırakılan bir şüpheli iki valiz fünye ile patlatılırken, içerisinden elbise çıktı.


Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan akaryakıt istasyonu içerisinde iki valizin olduğunu fark eden istasyon çalışanları bomba olabileceği şüphesiyle polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak giriş ve çıkışları kapattı. Daha sonra olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı şüpheli valizleri robot ile kontrollü bir şekilde fünye ile patlattı. Parçalanan iki valiz içerisinden elbise çıktı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.