Akaryakıt istasyonundaki şüpheli valizler korkuttu

Konya'da bir akaryakıt bırakılan bir şüpheli iki valiz fünye ile patlatılırken, içerisinden elbise çıktı.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan akaryakıt istasyonu içerisinde iki valizin olduğunu fark eden istasyon çalışanları bomba olabileceği şüphesiyle polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak giriş ve çıkışları kapattı. Daha sonra olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı şüpheli valizleri robot ile kontrollü bir şekilde fünye ile patlattı. Parçalanan iki valiz içerisinden elbise çıktı.