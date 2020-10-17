İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akçabelen şeker fasulyesi coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yetiştirilen yöresel ürün Akçabelen (Çetmi) şeker fasulyesinin coğrafi işaret tescil belgesine kavuşmasının mutluluğu yaşanıyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yetiştirilen yöresel ürün Akçabelen (Çetmi) şeker fasulyesinin coğrafi işaret tescil belgesine kavuşmasının mutluluğu yaşanıyor.


Türk Patent ve Marka Kurumu düzenlenen törende, Akçabelen Tarımsal Kooperatifi Başkanı Metin Ünüvar'a Akçabelen Şeker Fasulyesi coğrafi işaret tescil belgesi Coğrafi İşaretler Daire Başkanı Hakan Kızıltepe tarafından “hayırlı olması” temennisiyle verildi. Kooperatif Başkanı Ünüvar yaptığı açıklamada, yaklaşık üç yıl önce Beyşehir'in yöresel ürünlerinden Akçabelen şeker fasulyesinin coğrafi işaret tescilinin yapılması için başvuruda bulunduklarını anımsattı. Ürünlerinin 1 Ağustos 2019 tarih ve 56 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteninde yayınlanarak tescil edildiğini hatırlatan Başkan Ünüvar, “Bugün de coğrafi işaret tescil belgemize ilçe olarak kavuştuk. Bu tescil, ilçemizde coğrafi işaret alan ilk ve tek ürün olması sebebiyle bölgemize ayrıca büyük bir gurur yaşatıyor. Şeker fasulyemiz yıllardır kendi yerel ismiyle anılmış ve bu güne kadar da üretimi sürdürüle gelmiştir. Akçabelen Mahallemizde özel iklim, toprak, su, tohum gibi unsurların yanında geleneksel tarım yöntemi ile üretim yapılmaktadır. Yerleşim merkezimizden bir asırdan fazladır atadan kalma tohumlarla geleneksel olarak üretimi yapılan fasulyemiz coğrafi işaret belgesiyle marka değerini artırarak kalitesini de kanıtlamış oldu” dedi.



"Bölge ekonomisinin kalkınmasına katkılar sağlayacak"


Fasulyenin daha önce de değeri Birleşmiş Milletler GEF fonunun dikkatini çektiğini ve iki proje ile desteklenerek Birleşmiş Milletler literatürüne de girdiğini kaydeden Ünüvar, “Coğrafi işaretli bir ürün olarak fasulyemiz, bundan sonra yeni marka değeri ile üreticilerimize daha fazla katma değer sağlayarak bölge ekonomisinin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu anlamda, şeker fasulyemizin coğrafi işaret tescil belgesi alması ve öncesindeki hayata geçirilen projeler ve tüm desteklerinden dolayı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz başta olmak üzere Beyşehir Belediye Başkanlığımıza ve mahalle muhtarlığımıza şükranlarımı sunuyorum. Üreticimize ve ilçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.