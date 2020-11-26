Akşehir 3. kültür merkezine kavuşuyor

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, restorasyonu tamamlanan tarihi kilisenin hizmete başlamasıyla ilçenin muhteşem bir akustiğe sahip olan üçüncü kültür merkezi ve sanat evine kavuşacağını söyledi.

Akşehir Belediyesi tarafından yürütülen Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi içerisinde yer alan tarihi kilisenin restorasyonu tamamlandı. Başkan Akkaya, bazı illerde kültür merkezi bulunmazken Akşehir'in şu an için iki tane kültür merkezine sahip olduğunu ve kilisenin de açılmasıyla üçüncü kültür merkezine kavuşacağını belirtti. Restorasyon çalışmalarının tamamlandığını belirten Başkan Akkaya “İlçemizdeki tarihi yapıları bir bir gün yüzüne çıkarmaya devam ediyoruz. Gayet hummalı bir çalışma yürütülen bu tarihi mekandaki restorasyon çalışmalarımız tamamlanmış durumda. Tefrişat konusu ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Akşehir'imizin bir anlamda üçüncü kültür merkezi ve sanat evi niteliğini taşıyacak bu yapı; akustiğiyle, barok tarzı işlemeleriyle hakikaten fevkalade bir tarihi bir eser” dedi.

‘Harry Potter”, “One Day” ve “Bel Ami” gibi dünya çapında ses getiren filmlerde besteci ve aranjör olarak görev alan Youki Yamamoto'nun ilçede çekimi yapılan ‘Meryem' isimli sinema filminin de müziğini yaptığını söyleyen Başkan Akkaya, “Bu sanatçıda o dönemde restorasyonu yapılmayan kilisedeki akustiği çok beğenmiş hatta bazı ses ve müzik kayıtlarını da bu kilisenin içerisinde gerçekleştirmişti” diye konuştu.