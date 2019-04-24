Akşehir 5. kitap fuarı açıldı

Konya'nın Akşehir ilçesinde 5. Kitap Fuarı açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitimevi Organizasyon işbirliği ile Akşehir'de bir kitap fuarı açıldı. Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen ve 24 Nisan - 4 Mayıs 2019 tarihleri arasında açık kalacak fuar boyunca Türkiye'nin birbirinden ünlü ve değerli yazarı da Akşehirlilerle buluşacak.

Törende Akşehir Belediyesi Mehter Grubu tarafından bir gösteri sunulurken, Akşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi de bir gösteri sundu. Eğitimevi Organizasyon Sorumlusu Ahmet Ortadeveci yaptığı konuşmada bu yıl gerçekleştirilen Akşehir 5. Kitap Fuarı'nın Konya'nın diğer ilçelerine de örnek teşkil etmesini dileyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yazar Suat Turgut da açılış için alanı dolduran öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, onlara sorular sorarak okumanın beyni geliştirmedeki önemine dikkat çekip herkesin bol bol kitap okumasını tavsiye etti.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı konuşmada, 5 yıl önce başlatılan kitap fuarlarının bu yıl beşincisini açtıkları için sevinçli olduklarına değinerek, “Bu fuarlarımız artık Akşehirimizde geleneksel hale geldi, bundan sonra da inşallah devam edecek. Yüzlerce yayınevimizden 7 bin 500 çeşit, 80 bin civarı kitap fuarımızda yer alıyor. Üçü Akşehirimizden olmak üzere yirminin üzerinde yazarımızı bu kitap fuarımızda ağırlayacağız. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız etkinlilerle birlikte 144 yazarımızı Akşehirli yavrularımızla buluşturmuş oluyoruz. 4 yıl boyunca açılan kitap fuarlarımızı da 105 bin kişi ziyaret etmiş” dedi.

"Kitap insanların en büyük hazinesidir"

Kitap okumanın önemine dikkat çeken Başkan Akkaya, “Gençlerimiz ve çocuklarımız bizim her şeyimiz. Çocuklarımızı iyi yetiştirebilmek, onları geleceğe hazırlamak anlamında onlara devlet olarak her türlü imkanı sağlarken çocuklarımızda kitaplarla buluşturmayı ihmal etmememiz gerekir. Bugünün sorunlarını değil, geleceğin sorunlarını çözebilen gençler yetiştirebilmek için çocuklarımızı kitaba dokunur hale getirmeliyiz. Kitap insanların en büyük hazinesidir. Dünü bugüne, bugünü yarına bağlayan en önemli şey kitaptır. Kitap mirastır” diye konuştu.

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk ise, ilk emri ‘oku' olan bir inancın mensupları olduklarına dikkat çekerek, “İlk emri oku olmakla beraber maalesef pek okuyan toplumlar değiliz. Okumadığımız içinde maalesef gerek bireysel anlamda gerek toplumsal anlamda gerek ülkeler muvazenesinde sömürüye açık hale gelebiliyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe genelindeki tüm öğretmenlerin kitap fuarında kullanması amacıyla hazırlanan 45 bin TL değerindeki sembolik çeki İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu'na takdim etti.

Ağaçlara asılan kitaplar öğrencilere hediye edildi

Açılış töreninde alanda bulunan ağaçlara asılan içi kitap dolu çantalarda Akşehir Belediyesi tarafından öğrencilere hediye edildi. Ağaçlardaki kitap çantalarını alan öğrencilerden bazıları da bir sürprizle karşılaştı. Akşehir Belediyesi tarafından 3 çantanın içine kitap ile birlikte gram altın koyulunca çantalarından gram altın çıkan öğrenciler büyük sevinç yaşadı.

Açılış törenine katılan protokol üyeleri ve yazarlar daha sonra hep birlikte Akşehir 5. Kitap Fuarı'nın açılış kurdelesini kestiler. 11 gün boyunca açık kalacak fuar boyunca imza günleri de kitapseverlerle buluşacak. Akşehir Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu'ndaki fuar boyunca, kitapseverler on binlerce kitabı da indirimli olarak satın alma imkanı bulabilecekler. Kitap Fuarını gezen öğretmen ve öğrencilerde Akşehir'de böylesine büyük ve kapsamlı bir kitap fuarının açılmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, fuarın açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Akşehir Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu'ndaki açılış töreni'ne; Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, protokol üyeleri yazarlar Suat Turgut, Ahmet Aka, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.