Akşehir Akademisi Vakfı Mütevelli Heyetinden Başkan Akkaya'ya ziyaret

Konya'nın Akşehir ilçesinde özgün hedefleri ve projeleri ile kuruluşu gerçekleştirilen Akşehir Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı makamında ziyaret etti.

Kurucu Başkanlığını Dr. A. Nuri Köksal'ın yaptığı Akşehir Akademisi Vakfı, kuruluş kapsamında bugün Akademi binasında mütevellilerle birlikte bir imza töreni gerçekleştirdi. İmza töreninin ardından Nasreddin Hoca Türbesi ve Akşehir Batı Cephesi Karargah Müzesini ziyaret eden heyet, daha sonra Başkan Akkaya'yı ziyaret etti.

Akşehir Akademisi Vakfı'nın kuruluşu ve amaçları hakkında bilgiler aktaran Vakıf Başkanı Dr. A. Nuri Koksal, “Akşehir Akademisi Vakfı'mızın amacı; Akşehir'in binlerce yıl coğrafyasından getirdiği değerlerin bir kent bilgi bankası anlamında merkezde toplanması ve yeni yöntem, çağdaş tekniklerle harmanlanıp özellikle gelecek kuşaklara özünde ve yerinde aktarılmasıdır. Akşehirimizin değerlerini yeniden genç kuşakların hoşuna gidecek tarzda çağımızın teknikleriyle, uzmanlığıyla harmanlayıp sunacağız, inşallah Akşehir Akademisi bu kapının açılmasına vesile olmuş olur. Akşehir Belediyemiz başta olmak üzere bütün resmi ve özel kurumlarla aynı AKSEV'in geçmişindeki 20 yıllık serüveninde olduğu gibi bizim işbirliği yapmaktan onur duyacağımız kuruluşlarımızda olacaktır” dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, “Güçlü bir ekip ve bu güçlü oluşumun bireylerine öncelikle hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Güzel düşüncelerle; Nuri Bey öncülüğünde kurulmuş bir Akşehir Akademimiz var, güzelde yakışmış ismi. Hakikaten güzel amaçlarla, güzel insanların buluşturduğu bir topluluk, inşallah bu güzellikler güzel sonuçlara da vesile olur. Amacımız hep birlikte Akşehir'imiz için en iyisini ve en güzelini verebilmektir” diye konuştu.

Vakıf Başkanı Köksal, Akşehir Akademisi Vakfı'nın yapacağı çalışmalar ve projeler hakkında Başkan Akkaya'ya bilgiler verirken, Başkan Akkaya'da yapılacak proje ve çalışmalarda işbirliği içinde olmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti. Ziyaretin Sonunda Başkan Akkaya ve Akşehir Akademisi Vakfı heyeti; belediye binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.