Akşehir Belediyesi ağaçlara zarar vermeden çalışmalarını sürdürüyor

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi örnek bir çalışma yaparak ağaçları kesmeden yol ve kaldırım çalışmasını sürdürüyor.

Geçtiğimiz aylarda yapılan Akşehir Yeni Vergi Dairesi Binası önündeki yol düzenleme çalışmalarında yol ortasına bulunan ağaç kesilmeden yol çalışmaları ağaç ortada kalacak şekilde düzenlenirken yine Hıdırlık Caddesi üzerinde yapılan yol ve kaldırım tadilat çalışmaları kapsamında yol kenarında bulunan 2 ağaç kesilmeden çalışmalar yapıldı.

Hızla betonlaşan şehirlerin nefes alacak alanlara ihtiyacı olduğunu Akşehir genelinde park, bahçe, yeşil alanların arttırılmasının yanı sıra özellikle oksijen deposu ağaçların sayısının arttırılması konusunda da önemli ölçüde çalışmalar yürüttüklerinin söyleyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Peygamber Efendimizin ‘Kıyamet kopuyor olsa ve birinizin elinde bir fide bulunsa, kıyamet kopmadan onu dikebilirse bunu hemen yapsın' Hadis-i Şerif'inde olduğu gibi biz de ilçemizdeki ağaçlandırma ve yeşil alan yapma çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Şehrimizde her mahalleye bir park kazandırma çalışmalarımız sürerken, şehrimizi yemyeşil ağaçlarla, fidanlarla çeşitli süs bitkileri ile süslemek modern görünümün yanında yeşilin dinlendirici büyüleyici güzelliğini şehrimizde hissettirmek için büyük çaba sarf ediyoruz. İlçemiz sınırlarında belirlenen noktalara binlerce fidan ve ağaç diktik. Bunun yanında özellikle ilçe merkezinde yeşil alanları arttırmak, ağaç sayısını çoğaltmak için çalışmalar yaptık. Mevcut ağaçlarımızı da korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle yeni vergi dairemiz önündeki yol çalışmamızda yol ortasına gelen ağacımızı kesmeden çalışmalarımız ağaç ortada kalacak şekilde yaptık. Yine Hıdırlık Caddemizdeki yol ve kaldırım tadilatlarımız sırasında yol kenarında bulunan 2 ağacımızı kesmeden çalışmalarımızı bu şekilde devam ettirdik. Sürücülerimizin de bu ağaçları fark edebilmesi amacıyla gerekli ikaz ve uyarı levhalarımızı ağaçlarımızın üzerine monte ettik. Akşehir'imiz kültürel ve tarihi değerlerinin yanı sıra tabiatı doğal güzellikleri ve yeşil alanlarıyla Konya'mızın incisi olmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.