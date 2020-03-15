Akşehir Belediyesi dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, yeni korona virüse (Covıd-19) karşı ilçe genelinde başlattığı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor

Çalışmalar kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamu kurum binalarındaki dezenfeksiyon işlemleri devam ederken, Yarenler Mahallesi kapalı pazar alanında da sabah erken saatlerde dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Ayrıca Akşehir Belediyesi tarafından Yarenler ve Gazi Pazarında alışveriş yapan vatandaşlar pazarcılara da kolonya dağıtımı yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgisi ile kolonya şişeleri çok kısa sürede tükendi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe genelinde tedbir ve önleyici eylem planı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerinin altını çizerek, “Tüm okullarımızda da dezenfeksiyon çalışmalarımız yapılacak. Vatandaşlarımızdan da hijyen kurallarına özellikle dikkat etmelerini istirham ediyoruz. Panik havasına girmeden bu salgınla hep birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

Başkan Akkaya ayrıca bazı kişilerce sosyal medyada belediye ya da başka kurumların adıyla hesaplar açılarak insanları yanıltacak ve panik havasına sokacak paylaşımlar yapıldığını belirterek bu kişiler hakkında gerekli hukuki işlemleri başlatacakları söyledi. Başkan Akkaya; vatandaşların resmi kurumların resmi hesaplarından yapılan açıklamalara itibar etmelerini istedi.