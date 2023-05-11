Akşehir Belediyesi kanal sisleme çalışmalarına devam ediyor

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekipleri; sivrisinek ve karasinekler gibi haşerelerin üremesini engellemek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Haşerelerin barınma ve üreme alanları olarak kullandığı kanalizasyon hatları ve rögarlarda kanal sisleme çalışması Akşehir Belediyesi tarafından sürdürülüyor. İnsan ve araç yoğunluğunun yüksek olduğu çarşı merkezinde trafikte yoğunluk yapmamak için özellikle sabah erken saatlerde çalışmaya başlayan ekipler hız kesmeden tüm alt yapı ve kanal sistemlerini ilaçlamayı hedefleniyor. Şehir merkezlerinde ve mahallelerde haşere ile mücadele eden ekipler, yıl boyunca rögar, foseptik, kanal ve sineklerin üreyebileceği potansiyeldeki yerlerde, larva ilaçlamasını da ayrıca gerçekleştiriyor. İlaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen renksiz, kokusuz ilaçlar kullanılıyor. Ayrıca Akşehir Belediyesi ekiplerince yaz ayları boyunca da sivrisineklerin yumurta ve larvalarına yönelik larvasit uygulamalarına da aralıksız devam edilecek.