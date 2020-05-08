Akşehir Belediyesi Mobil Tahsilat Aracı hizmete başladı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi vatandaşların daha rahat hizmet alabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Akşehir Belediyesi Mobil Tahsilat Aracı hizmete girdi.

Büyükşehir Yasası ile Akşehir'in mahallesi haline gelen beldelerde hizmet verecek araç sayesinde Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergisi ile idari para cezaları ödenebilecek. Akşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, engelli, yaşlı, sağlık sorunu bulunan ve çeşitli sebeplerle vergisini yatırmak üzere belediyeye gidemeyecek olan vatandaşların, mobil tahsilat aracı ile ödemelerini gerçekleştirebilecekleri belirtilerek, “İlk olarak Doğrugöz Mahallesi'nde hizmet veren araç; 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü Karahüyük Mahallesi'nde, 12 Mayıs Salı Günü Altuntaş Mahallesi'nde, 13 Mayıs Çarşamba günü Reis Mahallesi'nde, 15 Mayıs Cuma günü Çakıllar Mahallesi'nde olacak. 18 Mayıs Pazartesi günü Adsız Mahallesi'nde, 20 Mayıs Çarşamba günü Gölçayır ve Atakent Mahallelerinde, 22 Mayıs Cuma günü Ortaköy Mahallesi'nde, 27 Mayıs Çarşamba günü Engili Mahallesi'nde, 29 Mayıs Cuma günü ise Yazla Mahallesi'nde hizmet verecek” denildi.