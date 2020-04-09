Akşehir Belediyesi pazarda maske dağıttı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, yeni Korona virüse (COVID-19) karşı ilçe genelinde başlattığı tedbir ve önleyici eylem çalışmaları kapsamında pazar yerinde maske dağıttı.

Akşehir'de her hafta Perşembe günleri kurulan ve ‘Perşembe Pazarı' olarak adlandırılan şehrin en büyük pazarında, pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlara Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından maske dağıtımı yapıldı. Ayrıca Pazar girişlerine Akşehir Belediyesi tarafından el dezenfektanı stantları kurularak pazar esnafının ve pazara gelen vatandaşların ellerini de dezenfekte etmeleri sağlandı. Yine Pazarda çeşitli alanlara Pazar esnafının ve alışveriş yapan vatandaşların maske ve eldivenlerini atabilmeleri için tıbbi atık kutuları koyuldu.

Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından da pazar alanında yine dezenfekte çalışmaları yapılırken, pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarda sık sık zabıta görevlileri tarafından maske ve eldiven takmaları konusunda uyarıldı.