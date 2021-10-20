Akşehir Belediyesi sahipsiz sokak hayvanlarını kısırlaştırıyor

Konya'nın Akşehir Belediyesi tarafından sahipsiz sokak hayvanları kısırlaştırılarak alındıkları ortamlara tekrar bırakılıyor.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya “Yeni yapılan sahipsiz sokak hayvanları için geçici bakım merkezimizde, hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliğindeki şartları sağlayarak Valilik makamımızın da olurunu almış bulunmaktayız. Sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırma işlemlerine geçici bakım merkezimizde hız verdik. Kısırlaştırdıktan sonra kuduz aşısı ve gerekli paraziter uygulamaları yapılıp, küpeleri takıldıktan sonra sahipsiz sokak hayvanları 5199 sayılı sahipsiz sokak hayvanları kanununda da belirtildiği gibi geri alındıkları yaşam alanlarına bırakılıyor. Kısırlaştırma işlemi ile birlikte kontrolsüz üremenin önüne geçilecektir. Aynı zamanda sahipsiz sokak hayvanları için mama ve su desteğini de sürdürmekteyiz. Sokakta yaşamını sürdüremeyecek ve güçten düşmüş hayvanların geçici hayvan bakımevimizde rehabilite edilene kadar bakımını sağlıyoruz. Sahipsiz sokak hayvanlarını kapalı veya açık alanda tutma yetkimiz bulunmamaktadır. Gerekli tedavi ve rehabilite çalışmaları bittikten sonra kanunların belirttiği gibi alındığı ortama bırakılmaktadır” dedi.