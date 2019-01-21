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Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri sezonu açtı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi Sıra Yarenleri, sezon açılışı münasebetiyle bir gösteri gerçekleştirdi.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi Sıra Yarenleri, sezon açılışı münasebetiyle bir gösteri gerçekleştirdi.


Milli kültürün zengin örneklerinden biri olan ve hala yaşamaya devam eden sıra yarenliği geleneğinin başarılı temsilcileri Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri, Akşehir Kültür Merkezinde sezon açılışı münasebetiyle bir gösteri sergiledi. Programda Sıra Yarenleri ve misafirler çalan oyun havaları eşliğinde oyun oynadı. Yaren geleneği oyunları, orta oyunu gösterileri ile izleyenlere keyifli bir gece yaşatan yarenler, çekilişle de izleyenlere çeşitli hediyeler dağıttı. Sıra Yarenlerinin programına, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ile çok sayıda davetli katıldı.

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