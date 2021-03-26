Akşehir Belediyesi sivrisineklere karşı kanal sisleme çalışmalarını sürdürüyor

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, sivrisinek ve karasinekler gibi vektörlerin üremesini engellemek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından vektörlerin kış aylarında barınma ve üreme alanları olarak kullandığı kanalizasyon hatları ve rögarlarda kanal sisleme çalışması yapılıyor.

Halk sağlığına yönelik çalışmaları kapsamında haşere ile mücadele çalışmalarını devam ettiren Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü larvasit çalışmalarını sürdürüyor. Şehir merkezinde ve kırsalda haşere ile mücadele eden ekipler, yıl boyunca rögar, foseptik ve sineklerin üreyebileceği potansiyeldeki yerlerde larva ilaçlaması gerçekleştiriyor. Ekipler, kent merkezinde bulunan tüm sokaklarda rögar kapaklarında sisleme çalışması yapıyor. İlaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen renksiz, kokusuz ilaçlar ve teknolojik araçlar kullanılıyor. Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada vatandaşların yaz mevsimine sağlıklı ve rahat girmesi için gerekli çalışmaları gerçekleştirmeye devam edecekleri belirtildi.