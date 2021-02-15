Akşehir Belediyesi sokak hayvanlarını beslemeyi sürdürüyor

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokaklardaki kedi ve köpekler için uygun yerlere ve beslenme odaklarına yem ve mama bırakmaya devam ediyor.

Soğuk havada sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi için mama ve yiyecekleri ilçenin muhtelif yerlerinde oluşturulan beslenme noktalarına bırakmaya devam ettiklerinin altını çizen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Sokakta yaşayan canların bu soğuk kış günlerinde aç ve susuz kalmamaları için Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından başlatılan besleme çalışmalarımız devam ediyor. Kış mevsimi nedeniyle soğuk hava ve kar yağışları sokaklarda kalan hayvanlarımız için ölümcül olabiliyor. Soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan bu sevimli dostlarımız için alınacak küçük önlemlerle hayatlarını kurtarmak mümkündür. Başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvan dostlarımızın, bu soğuk günlerde aç ve susuz kalmamaları için tüm hemşehrilerimizin duyarlı olmasını bekliyoruz. Akşehir Belediyesi olarak bu minik dostlarımızın soğukla mücadele edebilmesi için belirli periyodlarla kış mevsimi boyunca beslenme çalışmalarına devam edilecektir” dedi.