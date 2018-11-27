Akşehir Belediyesinde kış tedbirleri toplantısı

Konya'nın Akşehir ilçesindeki vatandaşların ve sürücülerin kış aylarında mağdur olmaması adına Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya birim müdürleri ile birlikte bir toplantı yaptı.

Başkan Akkaya'nın makam odasında yapılan toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Fen İşleri Müdürü M. Ozan Küçük, Konya Büyükşehir Belediyesi Sorumlusu Ünal Çelik, KOSKİ Sorumlusu Burhan Akçer, Akşehir Belediyesi Koordinatörü Ahmet Çakar katıldı. Toplantıda şehir merkezinde ve Büyükşehir Yasası ile Akşehir'in mahallesi haline gelmiş köy ve kasabalarda olası kış şartlarında olumsuzlukların yaşanmaması, vatandaşların günlük yaşamının sekteye uğramaması ve en önemlisi de yoğun kış şartlarında ulaşımda ve okul servislerinde aksaklıklar yaşanmaması için yapılması gereken hazırlıklar konuşuldu. Toplantı kapsamında; olası kış şartlarında hastaların hastanelere daha rahat ulaşması için hastanelerle diyalog içinde olunması, okullara ulaşacak öğrenciler için yolların ve okul bahçelerinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibatlı bir şekilde görüşülerek açık ve temiz tutulması, şehir içindeki ana arter ile Büyükşehir Yasası ile mahalle haline gelmiş köy ve kasabalar arasındaki bağlantı yollarının İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak açık ve temiz tutulması konuları ele alındı. Ayrıca şehir içindeki kaldırımların da temizlenerek buzla mücadele çalışmaları yapılması, olumsuz kış şartları nedeniyle olası yolda kalan araç sürücülerine ve yolculara sıcak çorba ikramıyla konaklama imkânı sağlanması, anayollarda Karayolları Müdürlüğü ile koordineli çalışarak tüm yolların açık ve temiz tutulması gibi konular da görüşüldü.

Kış artlarında yaşam koşulları zorlaşan kuşlar, sokak hayvanları ve yabani hayvanların da beslenebilmesi için beslenme noktaları oluşturularak bu hayvanlarında olumsuz kış şartlarında beslenebilmeleri ile ilgili çalışmalar yapılması da kararlaştırılırken, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı açıklamada olası kış şartları için Akşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ ekiplerinin, Akşehir'deki kar yağışı ve buzlanmaya karşı tüm ekipmanlarıyla 24 saat görevinin başında olacağını belirterek, bölge genelinde yaşanabilecek tüm olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla gerekli tedbir ve önlemlerin alındığını bildirdi.