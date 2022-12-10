Akşehir Belediyesi'nde kış tedbirleri toplantısı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen toplantıda, kış aylarında vatandaşların ve sürücülerin mağdur olmaması amacıyla alınacak kış tedbirleri görüşüldü.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya başkanlığındaki toplantıda, şehir merkezinde ve Büyükşehir Yasası ile mahalle haline gelmiş köy ve kasabalarda kış şartlarında olumsuzlukların yaşanmaması, vatandaşların günlük yaşamının sekteye uğramaması ve yoğun kış şartlarında ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması için gerekli hazırlıkların yapılması ve yağışlarda yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Bunun yanı sıra kış şartlarında hastanelere daha rahat ulaşım için gerekli tedbirlerin alınması, kaldırımların temizlenmesi, yolda kalan araç sürücülerine çekici temini ve yolculara sıcak çorba ikramıyla konaklama imkanı sağlanması, anayollarda Karayolları Şefliği ile koordineli çalışarak tüm yolların açık ve temiz tutulması gibi konular da görüşüldü. Vatandaşların karlı ve buzlu havalarda araç kullanırken dikkatli olmasının istendiği toplantıda, araç sahiplerinin karlı ve buzlu havalarda zincirlerini takması, zorunlu olmayan araçlarda da kış lastiklerinin takılmasının sürüş güvenliğini artıracağı konuşuldu. Ayrıca kar yağışı olduğu dönemlerde ana arterlerde araçların park edilmemesi ile kar kürüme ve buzlanmaya karşı yapılacak çalışmaların daha hızlı yapılacağı, bu nedenle araç sürücülerinin özellikle bu tür olumsuz havalarda ana arterlere araçlarını park etmemeleri gerektiği vurgulandı. Kış şartlarında yaşam koşulları zorlaşan kuşlar, sokak hayvanları ve yabani hayvanların da beslenebilmesi için beslenme noktaları oluşturularak bu hayvanların da olumsuz kış şartlarında beslenebilmeleri ile ilgili çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı açıklamada, kış şartları için Akşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ ekiplerinin, Akşehir'deki kar yağışı ve buzlanmalara karşı 24 saat görevinin başında olacağını belirtti. Başkan Akkaya, ilçe genelinde yaşanabilecek tüm olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla gerekli tedbir ve önlemlerin şimdiden alındığını belirtti.