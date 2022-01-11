Akşehir Belediyesinden atık ilaç toplama kutuları

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ‘Sıfır Atık Projesi' kapsamında plastik, kağıt, cam, yağ, tekstil ürünü, elektronik eşya atıklarını Atma Tıkla Projesiyle geri dönüşüme kazandırmaya devam ediyor. Aynı zamanda başlattığı yeni uygulamayla atık ilaçları toplamak için ilçe genelindeki tüm eczanelere ve sağlık kuruluşlarına atık ilaç toplama kutuları dağıtıyor.

Atık Getirme Merkezi ve Mobil Atık Getirme Merkezlerini hizmete kazandıran Akşehir Belediyesi sıfır atık projesi kapsamında bu kez Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan genelge doğrultusunda atık ilaçların ayrıştırılarak doğaya zarar veremeyecek şekilde imha edilebilmesi için şehir genelindeki tüm eczanelere ve sağlık kuruluşlarına atık ilaç toplama kutuları yerleştiriyor. Başlatılan çalışma kapsamında vatandaşlar, evlerinde bulunan tarihi geçmiş, kullanılmayan ilaçları kendilerine en yakın eczaneye ve sağlık kuruluşuna götürerek bu kutuya bırakabilecek.

İlaçların doğaya karışmasını önlemek amacıyla böyle bir çalışma başlattıklarını söyleyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Sıfır Atık projesi kapsamında yaptığımız çalışmalarımıza bir yenisini daha eklemiş bulunmaktayız. Toplum ve çevre sağlığını korumak için önemli projeler hayata geçiren kullanılmayan ya da son kullanma tarihini tamamlayan ilaçların toplanması için başlattığımız projeyle ilaçların çevreye zarar vermeden imha edilmesini hedefliyoruz. En önemlisi Ülkemizde her yıl yaklaşık 300 ton ilacın atık olduğu bildirilmiştir. Bu atık ilaçlar kimyasal maddedir. Lavaboya dökülen ya da çöpe atılan ilaçlar toprağımızı ve suyumuzu kirletiyor. Toprağımız ve suyumuzu korumalıyız. Biz bu projeyle bunun önüne geçmeye çalışacağız” dedi.