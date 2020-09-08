Akşehir Belediyesinden başarılı öğrencilere notebook

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, üniversite sınavında Türkiye genelinde derece yapan öğrencilere ödül verdi.

Akşehir Kültür Merkezi'nde Eylül Ayı Olağan Belediye Meclisi toplantısı öncesi gerçekleştirilen ödül törenine; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Belediye Meclis Üyeleri, başarılı öğrencilerin aileleri ve başarılı öğrenciler katıldı.

Üniversite sınavında başarı elde ederek, Türkiye genelinde ilk 3 bin kişi arasına giren 3 başarılı öğrenciye ödül verdiklerini belirten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Her sene olduğu gibi ilk 3 bin bine giren öğrenci kardeşlerimizi ödüllendiriyoruz. Belediye meclisimiz adına, Akşehir halkımız adına bu gençlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. İnşallah Akşehirimizi, Nasreddin Hocanın torunlarını bugün olduğu gibi bundan sonrada en güzel şekilde temsil etmeye devam ederler” dedi.

Akşehir Belediyesi olarak her zaman eğitime destek verdiklerini ve bu desteklerin artarak devam ettirileceğini söyleyen Başkan Akkaya, iyi eğitim almış bireylerin Türkiye'nin geleceğini şekillendireceğini belirtti.

Konuşmaların ardından Başkan Akkaya ve Belediye Meclisinde grubu bulunan 3 partinin Grup Başkanları tarafından üniversite sınavında Türkiye 473.'sü olarak ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğini kazanan Yunus Emre Keleş'e, Türkiye bin 142.'si olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Mevlit Şahin'e ve Türkiye 1262.si olarak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Emine Karakaya'ya notebook bilgisayar armağan edildi. Ödül töreninin ardından Başkan Akkaya, Belediye Meclis Üyeleri, başarılı öğrenciler ve aileleri hatıra fotoğrafı çektirdi.