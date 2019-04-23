Akşehir Belediyesinden çocuklara 23 Nisan sürprizi

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle çocukları animasyon filmi ile buluşturdu.

Akşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle, çocuklara animasyon filmi gösterimi gerçekleştirdi.

Belediye olarak her yıl olduğu gibi bu yılda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Akşehirli çocuklar için çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle çocuklarımızı bu yılda bir animasyon filmi ile buluşturuyoruz. Çocuklarımız cıvıl cıvıl ve animasyon filmini de oldukça beğendiler. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, onlara bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve ilk meclisimizin kahraman üyelerini bir kez daha rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Çocuklarıyla birlikte animasyon filmini izleyen veliler de, böyle güzel bir etkinlik düzenledikleri için Akşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Seanslarının sonunda filmi izleyen çocuklara Akşehir Belediyesi tarafından balon ve rüzgar gülü de armağan edildi.