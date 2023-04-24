Akşehir Belediyesi'nden çocuklara bayram şenliği

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, 24-25 Nisan 2023 tarihlerinde Akşehirli çocuklar için çocuk şenliği düzenledi.

Akşehir Nasreddin Hoca Stadyumu'nda ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinliklerde, şişme oyun grupları, survivor parkuru, maskotlar, yüz boyama etkinlikleri ve çeşitli yarışmalar çocuklarla buluşturuldu. Çocuk Şenliğinin açılış töreninde bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya çocuklara iyi eğlenceler dileyip Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiği bu güzel bayramda Akşehir Belediyesi olarak çocuklar için 2 gün sürecek dolu dolu bir şenlik hazırladıklarını söyledi. Başkan Akkaya, “Geçen yıl bu şenliğin ilkini yapmıştık, bayağı da ilgi görmüştü. Bu yıl da tüm okullarımızı belli bir program içerisinde buraya getirip bu oyun gruplarından ve etkinliklerden faydalandıracağız. Çocuklarımız için ne yapsak azdır. Çünkü onlar bizim geleceğimiz, geleceğimizin sigortası ve güvencesi. Atatürk dünyada ilk olarak Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak bu bayramı çocuklarımıza armağan etmiş. Aslında bunda bir mesaj var; ulusal egemenlik ve çocuklar bir arada değerlendirilmiş. Onun için egemenliğimiz çocuklarla olacaktır. Çocuklarımızı ne kadar geleceğe iyi hazırlarsak, onları böyle güzel oyunlarla, aktivitelerle, donanımlı bir şekilde çocukluklarını güzel yaşatırsak daha gelişmiş ve donanımlı bireyler olarak bu ülkenin kalkınmasında ve gelişmesinde rol alacaklardır. Cumhurbaşkanımızın gayretleri ile Türkiye yüzyılını hazırlıyoruz” diye konuştu.

Açılışa katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de çocukların bayramını kutlayıp, Akşehir Belediyesi'ne böyle güzel bir etkinlik düzenlediği için teşekkür etti. Konuşmaların ardından açılışa katılan protokol üyeleri, festival alanını gezerek oyun alanındaki çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çocuk Şenliği açılış törenine; AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, AK Parti il ve ilçe yöneticileri, bazı kamu kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.