Akşehir Belediyesinden eğitim ve istişare toplantısı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından belediye meclis üyeleri, muhtarlar, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri için bir eğitim ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da bir otelde Belediye Başkanı Salih Akkaya önderliğinde gerçekleştirilen toplantıda; Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Kerem Öztürk tarafından ‘Etkili İletişim' konulu bir seminer verildi. Seminer öncesinde Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından 2019-2022 yılları arasında Akşehir'de yapılan yatırımlar ve hizmetleri içeren bir sunum yapıldı. 2019-2022 yılları arasında yapılan yatırım ve faaliyetlerin 450 milyon TL bedelle gerçekleştirildiğinin altını çizen Başkan Akkaya, “Hizmet ve projelerimizin gerçekleşmesinde bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, Konya Valisi Vahdettin Özkan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Leyla Şahin Usta'ya, Cumhur İttifakı Konya milletvekillerimize ve hemşehrimiz Orhan Erdem'e, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a ve AK Parti İl Başkanımız Hasan Angı'ya şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca yine bu proje ve hizmetlerin gerçekleşmesinde bizlere destek olan muhtarlarımıza, belediye meclis üyelerimize, yönetici kademesi başta olmak üzere tüm belediye personelimize de teşekkürlerin en büyüğünü iletmek istiyorum” dedi.

Başkan Akkaya'nın sunumunun ardından seminerine başlayan Kerem Öztürk; etkili iletişimde giyim, konuşma, renklerin kullanımı ve hareketlerin önemine dikkat çeken bir eğitim verdi. Eğitimin ardından Başkan Akkaya tarafından Kerim Öztürk'e bir plaket takdim edilirken, tüm katılımcılar ile bir hatıra fotoğrafı çektirildi.

Eğitim ve istişare toplantısını değerlendiren Başkan Akkaya, “Belediye meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, belediye başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizin katılımıyla bir eğitim ve istişare toplantısı düzenledik. Bu toplantımızda üç buçuk yıllık süreçte Akşehir Belediyemizin çalışmalarını katılımcılarımıza aktardık. Sonrasında da Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Kerem Öztürk tarafından etkili iletişim noktasında bir seminer verildi. Bu toplantımızın çok faydalı geçtiğini düşünüyorum. Katılımcı meclis üyelerimiz ve muhtarlarımız da bu toplantının faydalı olduğunu bizlere ilettiler. Akşehir Belediyesi olarak bu eğitim faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.