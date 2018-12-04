Akşehir Belediyesinden engelliler için özel gece

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi; Görmeyenleri Koruma Derneği Akşehir Şubesi ile Akşehir İşitme ve Bedensel Engelliler Derneği katkılarıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir program düzenledi.

Akşehir Kültür Merkezi'ndeki programa, İlçe Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, ilçe protokolü, Belediye Meclis Üyeleri, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Programın sunuculuğunu işitme engelli Muhammed Selçuk Kılıç işaret diliyle yaparken Akşehir İşitme ve Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Hayri Üzüm'de işaret diliyle yapılan sunumu izleyenlere aktardı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı okunurken işaret dili kursuna giden kursiyerlerde işaret diliyle İstiklal Marşı'nı söyledi. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Görmeyenleri Koruma Derneği Akşehir Şubesi Temsilcisi Hüseyin Çığ yaptığı bir konuşma yaptı.

"Engellileri topluma yük görme anlayış artık geçmişte kalmıştır"

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da, “Engellileri topluma yük gören anlayış artık geçmişte kalmıştır. Hükümetimizin gayretleri ve çıkardığı yasalarla Elhamdülillah bugün bütün engellilerimiz hayatın içine katılmıştır. Türkiye'yi hep birlikte geliştirmek, muasır medeniyet seviyelerine çıkarmak ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 2023, 2053, 2071 hedeflerine beraber taşımak üzere azimle, gayretle çalışıyoruz. Bugün bunun bu vesileyle yansımalarını görmekteyiz” dedi.

Başkan Akkaya'nın konuşmasının ardından Akşehir Belediyesi tarafından engelli vatandaşlar için yapılan hizmet ve projelerle ilgili bir slayt gösterisi sunuldu. Akşehir İşitme ve Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Hayri Üzüm de, yaptığı konuşmada engellilerin sorunlarından bahsetti. Programda daha sonra görmeyen ve yürüyemeyen engellileri daha iyi anlayabilmek ve empati yapabilmek adına seyircilerden bazıları sahneye davet edilip gözleri bağlanıp beyaz bastonla yürümeleri istendi. Yine bir başka seyircide tekerlekli sandalyeye oturtularak onların ulaşımda yaşadığı güçlüklere dikkat çekildi. Programda işaret diliyle kursiyerler tarafından şarkılar söylenip, çeşitli gösteriler sunuldu. Görme engelli küçük Umut'un İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere olarak okuması tüm izleyenlerden büyük alkış aldı. Diksiyon kursuna katılan kursiyerlerin belgeleri protokol tarafından takdim edilirken, programa katılan protokole de Brail alfabesi ile yazılmış hediyeleri takdim edildi. Program sonunda engellilerin yer aldığı müzik dinletisi yapılırken, program protokol ve programda görev alan engellilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

Engelli genç kız başkanlık koltuğuna oturdu

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında özel bakım merkezinde tedavi altında bulunan engellilerden oluşan bir grup ve idarecileri Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Akkaya koltuğunu 19 yaşındaki engelli Aliye Akyüz'e bıraktı. Başkanlık Koltuğuna oturan Aliye Akyüz çok mutlu olurken, belediye başkanı olarak engelliler için akülü araç, tekerlekli sandalye yardımları ve engelliler için iş imkanları istedi.

Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Aliye Akyüz'ün annesi de kızının başkanlık koltuğuna oturmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek tüm herkese teşekkür etti.

Başkan Akkaya ziyaret sonunda başkanlık koltuğunu devrettiği Aliye Akyüz'e Nasreddin Hoca'nın tersine çalışan saatini armağan ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Akkaya'dan Engelsiz Yaşam Merkezi'ne ziyaret

Öte yandan, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Akşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Akkaya'nın ziyaretine Akşehir Görmeyenleri Koruma Şube Başkanı Hüseyin Çığ, AKBİRDER Derneği Başkanı Hayri Üzüm, Akşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kamil Ersoy ve Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel'de eşlik etti.

Başkan Akkaya, Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki Akşehir Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile engellilere özel açılan kurslardaki kursiyerlerle sohbet etti.