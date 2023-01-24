Akşehir Belediyesinden hanımlara meyve kurutma tesisi

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından Mevlana Kalkınma Ajansı desteği ile Akşehirli kadınların görev yapacağı meyve kurutma tesisi kuruldu. Meyve kurutma tesisinde deneme amaçlı olarak 7 kadın ile çalışmalar başlatılırken, önümüzdeki günlerde kurulacak Kadın Girişimciler Kooperatifi ile bu tesiste görev yapacak kadın sayısı da artırılacak.

Meyve Kurutma Tesisindeki çalışmaları yerinde inceleyen Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Kadın Girişimciler Kooperatifi ismiyle Akşehir'de bir kooperatif çalışmamız var. Bu kooperatifin kurulması da son aşamada. İlk etapta 7 kadınımızla bu işe başladık. Kooperatifin devreye girmesiyle bu sayı daha da artacak. Şu anda tesisimizde günlük olarak 100 kg elma işleniyor. Bu 100 kg elmadan da 15 kg kuru meyve alınmış oluyor. Bu meyve cipslerinin pazarlanması noktasında da Akşehir'imizdeki marketlere, şehrimizi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerimize ve belediyemiz aracılığıyla gittiğimiz yerlere hediye götürme babında bunları değerlendirmiş ve pazarlamış olacağız. Bu tesisimizin Akşehirli kadınlarımıza hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Bize bu konuda destek veren Mevlana Kalkınma Ajansı'na da şükranlarımı arz ediyorum. 1 milyon TL Mevlana Kalkınma Ajansı'mızdan, yaklaşık 1-1,5 milyon TL civarı da Akşehir Belediyemizin öz finansmanıyla bu tesisimiz faaliyete başlamış oldu. Tesisin bulunduğu binamız Akşehir Belediyesine ait bir binaydı ve burada restorasyon yaptık. Bu tesisimize meyve kurutma ile ilgili tüm makineleri aldık. Elektrikli ama doğal gaza uyumlu birkaç boy fırınımız var. İnşallah gerektirdiği takdirde kapasiteyi de artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.