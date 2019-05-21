Akşehir Belediyesinden Kardeşlik İftarı

Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşayan yetim, öksüz çocuklar ve aileleri, Akşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Kardeşlik İftarı”nda bir araya geldi.

Akşehir Belediyesi tarafından İslam İşbirliği Teşkilatı'nın aldığı bir kararla Ramazan ayının 15'inde kabul edilen “Dünya Yetimler Günü” sebebiyle “kardeşlik iftarı” programı düzenlendi. Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sofrası'nda düzenlenen ve ilçede yaşayan yetim ve öksüz çocuklar ve ailelerinin davet edildiği kardeşlik iftarına, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu katıldı. İftar yemeği öncesi masaları eşi Ayşegül Akkaya ile birlikte tek tek ziyaret eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, çocuklarla sohbet edip, vatandaşların Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ederek hayırlı iftarlar diledi.

İftar Yemeği öncesi Akşehir Belediyesi Fasıl Gurubu tarafından Tasavvuf Musikisi ve ilahilerden oluşan kısa bir dinleti sunuldu. İftar öncesi bir konuşma yapan Başkan Akkaya, “Çok kıymetli misafirlerimiz; geleceğimizin teminatı olan yavrularımız Başı rahmet, ortası mağfiret sonu ise cehennemden kurtuluş olan Mübarek Ramazan ayını yaşamaktayız. Bu iftarda sizler davetimizi kırmadınız, teşrif ettiniz beraber olduk, hepinizden Allah razı olsun. Allah oruçlarımızı mübarek eylesin, kabul eylesin, İnşallah daha nice Ramazan aylarında böyle birlik beraberliğimizi bozmasın. Şimdiden yaklaşmakta olan Kadir gecemizi tebrik ediyorum. Allah yapacağımız ibadetlerimizi, dualarımızı kabul eylesin, ayrıca bayramınızı da tebrik ediyor, daha nice bayramlarda hep birlikte bizleri buluştursun inşallah. Bu gibi güzel kutsal aylar, geceler, bayramlar inşallah ülkemizin birlik beraberliğine vesile olsun. Sadece ülkemizin değil, tüm dünyada ki, Türk İslam coğrafyasında ki Müslümanlarında birlik ve beraberliğine huzura kavuşmasına, zalimlerin zulmünden kurtulmasına vesile olmasını diliyorum. Sizlerin bizlere düşen bir ihtiyacı varsa da hiç çekinmeden iletin, gücümüz yettiğince inşallah sizlerle ilgilenmeye, sizlerin dertlerine derman olmaya, sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz” dedi.

Okunan ezan ile oruçlar açılıp hep birlikte iftar yapıldı. Dua edilmesinin ardından Akşehir Belediyesi tarafından çocuklara dondurma, patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı yapıldı. Yine iftara katılan çocuklar palyaço ve çizgi film karakterlerinin maskotları ile oynayarak bol bol fotoğraf çektirdi.