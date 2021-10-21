Akşehir Belediyesi'nden ödüllü temizlik kampanyası

Konya'nın Akşehir Belediyesi, daha temiz, sağlıklı bir çevre için yaptığı çalışmaları kapsamında, ev ve işyeri önünü temizleyen, çevre temizliğine özen gösteren vatandaşlara ödüllü bir temizlik kampanyası başlattı.

Akşehir Belediyesi kampanya kapsamında evlerinin ve iş yerlerinin önünü temizleyen, çevresinin ve sokağının temizliği konusunda hassasiyet gösteren vatandaşlar çekilişle altınla ödüllendirilecek. En temiz ev ve iş yerlerinin önü belirlendikten sonra çekilecek kura ile temizliğe hassasiyet gösteren vatandaşlar, altın ödülü kazanacak. Her ay yapılması planlanan çekişle Akşehir'deki evlerinin, iş yerlerinin önü ile sokakların daha temiz ve yaşanabilir bir hale getirilmesi planlanıyor.

Yerlere izmarit ve çöp atanlara ceza yaptırımı uygulanacak

Akşehir Belediyesi; evlerinin, iş yerlerinin önü ile çevresinin temizliğine özen göstermeyenlere de ceza uygulayacak. Belediyeden yapılan açıklamada, “İlçemizde faaliyet gösteren her türlü iş yerlerinden ve cadde, sokak, meydan ve yaya kaldırımlarını kullanan vatandaşlar tarafından yerlere sigara izmariti ve benzeri atıkları atanlara 5326, 4207 ve 1608 Sayılı Kanunlar gereğince zabıta ekipleri tarafından idari para cezası uygulanacaktır” denildi.