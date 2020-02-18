Akşehir Belediyesinden Sıfır Atık Projesine destek

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, atık cam şişelerin geri dönüşüme kazandırılması ve sıfır atık için yürütülen çalışmalar kapsamında, yaya trafiğinin ve cam atıkların daha yoğun olduğu bölgelere cam şişe toplama kumbaraları yerleştirildi.

Akşehir'in daha temiz ve yaşanılabilir şehir haline gelmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, Akşehir Belediyesi tarafından cam atıkların daha yoğun olduğu bölgelere cam şişe toplama kumbaraları yerleştirildi. Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yerleştirilen kumbaralarda biriken cam şişe ve cam atıklar, belirli zaman aralıklarıyla toplayarak geri dönüşüme kazandırılacak. Bu projeyle cam atıklarının çevreye vereceği zararın önüne geçilirken aynı zamanda da geri dönüşüme kazandırılmasıyla ülke ekonomisine katkı sunulmuş olunacak. Öte yandan cam şişe kumbaralarının ilerleyen süreç içerisinde şehrin belirli noktalarına yerleştirilmesine devam edeceği öğrenildi.

“Çalışmalarımız devam etmektedir”

Cam atıkların doğada bin yılda kaybolduğunu ve her türlü geri dönüşüm çalışmasını destekleyip, öncülük etmek istediklerini vurgulayan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Akşehir Belediyesi olarak çevreye olan duyarlılığı artırmak ve Sıfır Atık Projesini etkin hale getirmek için yaptığımız çalışmalarımız devam etmektedir. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce cam kumbaralarını şehrimizin yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelere yerleştirdik. Cam atıklarının toplanması ve geri dönüşüm kazandırılması noktasında halkımızın desteğini ve katılımlarını bekliyoruz. Aynı zamanda pilot nokta olarak belirlediğimiz İstasyon Caddemizde; kağıt, plastik, cam ve metal gibi geri dönüşebilen malzemelerin atılacağı mavi renkli konteynerleri yer açılma işlemleri bittikten sonra yerleştireceğiz. Halkımızın bu tür geri dönüşebilen malzemeler konusunda çöp kutuları yerine bu kumbaralara atıklarını atmalarını istiyoruz. Böylelikle duyarlı bireyler olarak herkes ekonomimize katkı sağlamış olacak” ifadelerini kullandı.