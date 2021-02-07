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Akşehir Belediyesi'nden sokakta kalanlara yardım eli

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, sokakta kalan kimsesiz vatandaşlara sıcak bir ortamda konaklama imkanı sağlıyor.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, sokakta kalan kimsesiz vatandaşlara sıcak bir ortamda konaklama imkanı sağlıyor.


Akşehir'de bir yıllık bir zaman zarfında 256 kişinin bu imkandan yararlandırıldığını kaydeden Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Şehrimizde hiçbir insanın sokakta kalmasını istemiyoruz. Bu noktada, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz ve bu konuda duyarlı vatandaşlarımızın ihbarlarını değerlendiriyoruz. Herhangi bir ihbarı beklemeden de evsiz ve kimsesiz vatandaşlarımızın gecelemelerinin mümkün olabileceği park, otogar ve benzeri mekanlarda zabıta ekiplerimizce araştırma yapılıyor. Dışarıda kaldığını belirlediğimiz evsiz ve kimsesiz kişiler, Akşehir Şehit Nebi Arslan Öğretmenevinde konaklatılarak en azından soğuk kış günlerinde bu kişilere sıcak bir oda ve sıcak yemek imkanı sağlıyoruz” dedi.


Evsiz sokakta kalan birinin görülmesi halinde Akşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bilgi verilmesini isteyen Başkan Akkaya, “Ekiplerimiz elinden geldiğince bu konuda duyarlılık gösteriyor ama gözümüzden kaçan birileri olursa bu konuda hemşehrilerimizden de bizlere destek olarak haber vermelerini bekliyoruz. Bu soğuk havalarda kimsenin dışarıda kalmasına gönlümüz razı olmaz” ifadelerini kullandı.


Akşehir Belediyesi tarafından Türkiye'de ilk olarak uygulamaya geçirilen Çorba Çeşmesi de sabah ve öğle saatlerinde vatandaşlara ücretsiz çorba dağıtmayı sürdürüyor. Nasreddin Hoca Meydanı'ndaki büroda faaliyetini sürdüren Çorba Çeşmesi, ihtiyacı olan olmayan herkesin sıcak çorba ikramından yararlanmasını sağlıyor.

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