Akşehir Belediyesinden tablet ödüllü fıkra canlandırma yarışması

Kültürel mirasımızı ve bu miras içerisinde yer alan ünlü halk bilgesi, devrinin ilim adamı, nüktedan Nasreddin Hoca'yı daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından Türkiye genelinde online olarak tablet ödüllü Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması düzenleniyor.

Yarışmaya katılmak için en fazla 10 kişiden oluşan bir ekip, Akşehir Belediyesinin web sitesinde bulunan Prof. Dr. Saim Sakaoğlu ve Prof. Dr. Ali Berat Alptekin tarafından yazılmış “Nasreddin Hoca” adlı kitaptan seçilen fıkralardan birini seçerek veya birden fazla fıkrayı birleştirip kompozisyon yaparak en fazla 7 dakika ile sınırlı yarışma şartnamelerine uygun videolarını çekerek yarışmaya katılabilecekler. 7'den 70'e herkesin katılabileceği yarışmaya başvurular 1-19 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak ve çekilen videolarda bu tarihler arasında yüklenecek.

Yarışma ile ilgili bilgi veren Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “24-26 Ekim tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz Nasreddin Hoca Anma Günlerimiz kapsamında bu yıl online olarak Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması düzenliyoruz. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması yapıyorduk. Maalesef pandemi nedeniyle bu yıl bu yarışmamızı gerçekleştiremiyoruz. İstedik ki pandemide de Nasreddin Hocamızı tekrar hatırlayalım ve onun fıkralarından pay çıkaralım. Bu yarışmadaki amacımız; kültürel mirasımızı ve bu miras içerisinde yer alan ünlü halk bilgesi, devrinin ilim adamı, nüktedan Nasreddin Hoca'yı daha geniş kitlelere tanıtmaktır. Ayrıca, Nasreddin Hoca fıkralarının Türkiye Cumhuriyeti'nde ikamet eden 7'den 70'e herkes tarafından canlandırılmasının yapılmasını sağlamak, tiyatro sanatının gelişimine katkıda bulunmak da hedeflerimiz arasındadır” dedi.

Online Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması'nın katılım şartlarına ve başvuru formuna Akşehir Belediyesi'nin web sitesinden ulaşılabilecek.