Akşehir Belediyesinden yeni bir kültür yayını

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi; kültür yayınları kapsamında, Akşehir'de Milli Mücadele döneminde tutulan günlükler kitap haline getiriliyor.

Akşehir Belediyesi olarak birçok kültür yayınını okurlarla buluşturduklarına değinen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Belediyemiz kültür yayınları kapsamında bu kez de Milli Mücadele döneminde Akşehir'de tutulan günlükleri ve hatıraları derletip kitap haline getirerek kitapseverlerin beğenisine sunacağız. Milli Mücadele döneminde 9 ay 10 gün boyunca Batı Cephesi Karargahına ev sahipliği yapan şehrimiz de o dönemde yaşanılanlar bu kitapla gelecek nesillerimize de aktarılmış olacak. Cumhuriyetimizin doğumuna ev sahipliği yapan Akşehirimizde yayınlanacak olan bu kitabın çok önemli bir eser olacağına inanıyor, kitabımızı kaleme alacak olan Mehmet Koç ve Dursun Solmaz'a da şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Kitabı kaleme alacak olan yazarlardan biri olan Dursun Solmaz, "Uzun yıllardan bu yana Mehmet Koç ile birlikte Akşehir ve yöresi üzerine çeşitli tarihi çalışmalarda bulunarak kitaplar yazdık. Son olarak Dereçine Belediyesi'ne bir tarih kitabı hazırlayarak, bölgede Milli Mücadele'de yaşanan hatıraları ve anıları derledik. Yaklaşık 4 yıldır da, Akşehir'de Milli Mücadele döneminde tutulan günlükleri derliyoruz. Bilindiği gibi Akşehir, Batı Cephesi Karargahı'nın burada olması nedeniyle çok hareketli günler yaşadı. Burada yaşanılanlar, Akşehir'de askerlik yapan, subay ve erlerinde günlüklerine yansıdı. Bunların toparlanması ve tek kitapta toplanması, Akşehir'in Milli Mücadele tarihinde ne kadar önemli bir yer tuttuğunun belgesi olacaktır. Günlüklerin yanı sıra o dönemde Akşehirlilerin hatıralarında kalan anıları da bu eserle yüzyıllar sonrasına aktarılacak” diye konuştu.

Araştırmacı-Gazeteci Mehmet Koç ise, Akşehir'in Milli Mücadele'de ev sahibi konumunda olduğunu belirterek, “Akşehir 9 ay boyunca Batı Cephesi Karargahına ev sahipliği yapmıştır. Çeşitli sosyal mecralarda yıllarca topladığımız anıları yazarak halkımıza ulaştırmaya çalıştık. Bize böyle bir eseri yazmamızda destek veren Akşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Salih Akkaya'ya teşekkür ederim. Yazacağımız bu kıymetli eser inşallah 24 ağustos 2022'de okuyucusu ile buluşacak” dedi.