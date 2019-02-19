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Akşehir Belediyesine bir ödül daha

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesinin ilçede hayata geçirdiği Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamındaki Tarihi Evlerin Restorasyonu ile Kamusal Alan, Cadde, Sokak ve Meydan Uygulamaları Plant Dergisi tarafından sektörünün en prestijli ödülü olan Plant Ödülü’ne layık görüldü.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesinin ilçede hayata geçirdiği Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamındaki Tarihi Evlerin Restorasyonu ile Kamusal Alan, Cadde, Sokak ve Meydan Uygulamaları Plant Dergisi tarafından sektörünün en prestijli ödülü olan Plant Ödülü'ne layık görüldü.


Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı açıklamada, “Sokak Sağlıklaştırma Projemiz kapsamında yaptığımız restorasyon çalışmaları; Plant Ödülü'ne layık görüldü. Kültürel ve tarihi açıdan büyük zenginliklere sahip olan Akşehirimizde yaptığımız bu çalışmaların birçok kez ödüle layık görülmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Akşehirimizi daha da güzelleştirmek ve turizm potansiyelini artırmak adına yaptığımız bu çalışmalarla; hem tarihi mimarimizi ayakta tutuyor, hem de bu tarihi evlerde oturan dar gelirli hemşehrilerimizin daha sağlıklı evlerde oturmalarına imkan sağlamış oluyoruz. Projemizde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve bizi bu ödüle layık görenlere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.


Plant Ödülleri için 1 Mart 2019 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi'nde bir tören yapılacak ve Akşehir Belediyesi bu törende ödülünü alacak. 19 kişilik bir ekipten oluşan seçici ve danışma kurulu tarafından 138 proje incelenmiş, 24 proje koşullara uymadığı için elenirken 114 proje değerlendirmeye alınarak 51 proje ödül kazandı.

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