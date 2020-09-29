Akşehir Belediyesine proje ödülü

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, son yaptığı restorasyon projesi çalışması ile bir ödül daha aldı.

Akşehir Belediyesi'nin ilçede hayata geçirdiği Yukarı (Gâvur) Hamamı Restorasyonu, Tarihi Kentler Birliği'nin (TKB) Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda uygulama ödülü kazandı.

39 belediye 67 proje ile 2019 yılında yarışmaya başvurdu. Yarışma jürisinin değerlendirmeleri sonucunda Metin Sözen Koruma Büyük Ödülünün yanı sıra, Jüri Özel Ödülü, Uygulama, Proje, Süreklilik ve Başarı Ödülleri verildi. Akşehir Belediyesi, Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü projesi kapsamındaki çalışmaların devamı niteliğinde olan hamam restorasyonu ve işlevlendirmesi ile uygulama ödülüne layık görüldü.

İstanbul'da düzenlenen ödül törenine Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Fen İşleri Müdürü Muhammed Ozan Küçük ve teknik personeli katıldı. Başkan Salih Akkaya ödülü Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'in elinden aldı. Salih Akkaya yaptığı açıklamada, Tarihi Kentler Birliği'nce belediye tarafından yapılan proje çalışmalarının geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda ödüle layık görüldüğünü belirterek, “Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü projesi kapsamındaki çalışmaların devamı niteliğinde olan Yukarı (Gâvur) Hamamı Restorasyonumuz TKB'nin Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında uygulama ödülü kazandı. Tarihi ve kültürel açıdan eşi bulunmaz değerlere sahip olan Akşehirimizde yaptığımız bu çalışmaların Tarihi Kentler Birliğince beğenilerek birçok kez ödüle değer bulunması bizleri hem gururlandırmış hem de mutlu etmiştir. Bize bu ödülü layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. Akşehirimizdeki turizm potansiyelini artırmak ve şehrimizi güzelleştirmek adına yapacağımız çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Projemizde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” diye konuştu.