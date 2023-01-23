Akşehir Belediyesinin 9. Uluslararası Fotoğraf Yarışması başvuruları başladı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, “64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği” çerçevesinde 9. Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nın başvuruları başladı.

Akşehir Belediyesi, Akşehir Fotoğraf Amatörleri Derneği (AKFAD), TFSF Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ve FIAP Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu işbirliği ile “64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği” çerçevesinde 9. Uluslararası Fotoğraf Yarışmasını düzenliyor. “Yaşamın İçinden” konulu 9. Uluslararası Fotoğraf Yarışmasında; insan hayatına iz bırakan sanatsal, kültürel, sosyal, ekonomik ve sportif “O Anları” ölümsüzleştirerek geleceğe ışık tutmak, ülke ve dünya fotoğraf sanatına katkı sağlamak amaçlanıyor. Türk ve Dünya fotoğrafçılarını bir araya getirecek olan yarışmada son katılım tarihi: 23 Mayıs 2023 saat 23.00 olarak belirlendi. Yarışmanın jüri üyeliklerini; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Fotoğraf Sanatçıları Sernur Bağcı, Celil Geçer, Hakan Tokuç ile Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel yapacak. Yarışmada; 10 Haziran 2023 tarihinde jüri toplanacak, sonuçlar ise 13 Haziran 2023 tarihinde açıklanacak. Yarışmanın ödül töreni ve sergisi ise 05-10 Temmuz 2023 tarihinde Akşehir'de gerçekleştirilecek. Yarışma ile ilgili detaylı bilgi http://www.aksehir.bel.tr adresinden öğrenilenibilinecek.