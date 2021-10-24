Akşehir Belediyesinin tedavi ettiği köpek iyileşti

Konya'nın Akşehir ilçesinde 15 gün önce araç çarpması sonucu yaralanan yaralı köpek, Akşehir Belediyesi Veteriner Hekimi tarafından tedavisi yapılarak sağlığına kavuşturuldu.

Akşehir ilçesinde Sanayi Bulvarında yaklaşık 15 gün önce araç çarpması sonucu yaralanan köpek, duyarlı vatandaş Murat Uysal'ın ihbarı sonucu Akşehir Belediyesi ekiplerince teslim alındı. Akşehir Belediyesi Veteriner Hekimi tarafından tedavisi yapılan yaralı köpek iyileşerek sağlığına kavuştu.

Tedavisi ve bakımı yapılan köpek, Akşehir Belediyesi ekiplerince ihbarı yapan duyarlı vatandaş Murat Uysal'a teslim edildi. Köpeğin iyileştirilmesinden mutluluk duyduğunu ifade eden Uysal, “Yaklaşık 15 gün önce araç çarpması sonucu yaralanan köpeğimiz ihbarımız sonucunda sağ olsun Akşehir Belediyemizin veterineri ve görevli arkadaşları tarafından tedavi edildi. Mamasını ve suyunu verdikten sonra köpeği doğal ortamına geri bırakacağız. İlgilerinden dolayı değerli Belediye Başkanımıza ve görevli tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.