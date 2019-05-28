Akşehir Belediyesinin teravih sonrası közde çay ikramı sürüyor

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından Mübarek Ramazan ayı münasebetiyle ‘Ramazan Sevincini Paylaşıyoruz' sloganıyla başlatılan Teravih Namazı sonrası cami bahçelerinde yapılan közde çay ikramı etkinliği devam ediyor.

Ramazan ayının manevi ortamının yaşandığı buluşmalarda camiden çıkan cemaatle bir araya gelen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, vatandaşların istek ve önerilerini dinlerken, vatandaşlarda közde demlenmiş çayları yudumlamanın keyfini yaşıyor. Mübarek Ramazan ayının kendine özgü güzellikleriyle manevi dünyamıza zenginlik kattığının altını çizen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Ramazan ayında her gün Teravih namazında şehrimizdeki çeşitli camilerimizde hemşehrilerimizle buluşup, onlarla hasbihal edip közde çay ikramımızı yapıyoruz. Bu ayın manevi iklimine uygun olarak farklı mahallelerde gerçekleştirdiğimiz buluşmalar ile rahmet, mağfiret ve kardeşlik ayı Ramazan'ın güzelliklerini hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

Ramazan ayının bir kaynaşma, paylaşım, birliktelik ve hoşgörü ayı olduğunu belirten Başkan Akkaya, “Zengin fakir ayrımı yapılmaksızın kurulan iftar sofralarında açılan oruçların ardından, teravih namazları ile taçlanan bu güzel günlerde; maddi ve manevi sayısız güzellikler yaşıyoruz. Yaptığımız ibadetlerin mükafatının sınırsız olarak verildiği bu mübarek ayda bizi biz yapan değerlerimizi ve geleneklerimizi canlandırmak ve yaşatmak adına yaptığımız bu tür etkinliklerimiz devam edecektir” diye konuştu.

Akşehir Belediyesi teravih namazından sonra her akşam başka bir caminin bahçesinde vatandaşlara közde çay ikramında bulunmaya devam edecek.