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Akşehir Emniyetinden tütün satan işyerlerine baskın

Konya’nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede kaçak tütün satıldığı ihbarı üzerine 9 işyerine baskın düzenledi.

Konya'nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede kaçak tütün satıldığı ihbarı üzerine 9 işyerine baskın düzenledi.


Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen bir ihbar üzerine ekipler 9 işyerine eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskında 63 kilo tütün ele geçirilirken, 2 işyerinin de TAPDK belgesi olmadığı tespit edildi. İşyeri sahipleri ifadelerinin ardından serbest kalırken, 9 işyerine yaklaşık 30 bin TL para cezası kesildi.

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