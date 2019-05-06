Akşehir Kitap Fuarı 12 yazarın imza günüyle sona erdi

Konya'nın Akşehir ilçesinde 11 gündür devam eden Akşehir 5. Kitap Fuarı 12 yazarın imza günü etkinliği ile sona erdi.

Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitimevi Organizasyon işbirliği ile Akşehir'de açılan kitap fuarı kitapseverlerin yoğun ilgisini çekti. 11 gün boyunca kitapların indirimli olarak satıldığı fuar kapsamında yirmiden fazla yazarda Akşehirli okurlarla buluştu. Fuarın son gününde çoğunluğunu Konyalı yazarların oluşturduğu 12 yazar fuar alanında okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzaladı.

Akşehir'deki fuara katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Yazar Ömer Lütfi Ersöz, yazabilmek için okumanın önemli olduğunu belirterek, “Okuyanların da bu bilgi birikimleri yazmak suretiyle de insanlarımıza en hayırlı ve faydalı olabilmek için sunmaları gerekmektedir. Fuarlar da bunun en güzel alanlarıdır diye düşünüyorum. Gerçekten son yıllarda hamdolsun Türkiyemizde okuyan, yazan bu anlamda ki bu işe gönül verenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu da bizleri mutlu etmektedir” dedi.

Yazar Cemil Paslı da, kitap fuarındaki ilgiye dikkat çekerek, “Biliyorsunuz medeniyetlerin zirveye çıkması kütüphanelerdeki kitap sayısıyla doğru orantılı. Bunu dünya tarihine baktığımız zaman görüyoruz. Bugünde gençlerle bir aradayız. Birçok kitap fuarına gördüğümüz gibi Akşehir'de de daha çok gençler bu işe ilgili, dolayısıyla istikbalimiz garanti altında Allah'ın izniyle. Gayet güzel bir kitap fuarı düzenlenmiş ve gelenek hale gelmiş beşincisi olması gerçekten çok sevindiricidir. Sadece aldığınız kitaplarla okumakla yetinmeyin ajandalarınıza sizde yazın” diye konuştu.

Yazar Tayyip Sağ fuarla ilgili olarak, “Akşehir'de beşincisini idrak ettiğimiz kitap fuarını memnuniyetle karşılıyoruz. Türk kültürüne, Akşehir kültürüne, şairlere, okuyuculara, öğrencilere ve kitap fuarının açılmasıyla ilgili olarak Belediyemize, müdürlerimize, hepsine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Bu tür fuarların son zamanlarda yaygınlaşmış olması sevindirici"

Yazar Nehir Aydın Gökduman, Akşehir'e her yıl geldiğini kaydederek, “Akşehir'de böyle güzel bir organizasyona davet edildiğim için çok teşekkür ediyorum. Ben yaklaşık 5 yıldır, yılda bazen iki kez böyle güzel organizasyonlar sayesinde Akşehir'e geliyorum. Geldiğim için ve özellikle baharda geldiğim için çok mutluyum. Allah daim etsin, çalışmaları bereketlendirsin. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Yazar Salih Sedat Ersöz, “Akşehirimizde düzenlenen bu kitap fuarı hem öğrencilerimiz hem halkımız hem de yazarlarımız açısından son derece faydalı. Yazarlarla, öğrencileri, okurları buluşturan, yazarların duygu ve düşüncelerini bizzat okurlarına aktarma imkanı veren bir fuar. Bu tür fuarların son zamanlarda yaygınlaşmış olması sevindirici. Kitap bizim medeniyetimizin bir parçası. Bu kitapların okunmasını sağlamak, yaygınlaştırmak elbette çok önemli. Gençliğimizin kitap okuyarak yetişmesi lazım. Kitap okuma sevgisinin artırılması ancak bu tür fuarların daha da yaygınlaşması ile mümkün olabilir” ifadelerini kullandı.

Fuar alanındaki yoğun ilgi sayesinde kitaplarının kısa sürede tükendiğini söyleyen Yazar Ayşe Ünüvar, “Akşehirlilerin bize gösterdiği ilgiden çok memnumum diyebilirim. Elimde sadece 2 adet kitabım kaldı ve geleli neredeyse 45 dakika dolmadı diyebilirim. Akşehir'e bu üçüncü gelişim, her sene aynı memnuniyeti yaşıyoruz. Akşehir ve halkın sosyal ilgisinden oldukça memnunuz. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve yetişkinlerimizin kitaba olan ilgisi oldukça gözlerimizi doldurdu. Bu fuarı çok çok kıymetli buluyorum. Bu fuarı düzenleyenlere ve Akşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Okuyucu kıymetlidir, kitaplar kıymetlidir, teşekkür ediyorum” dedi.

"20-25 bin kitapsever fuarımızı ziyaret etti"

11 gün boyunca açık kalan kitap fuarı ile ilgili bir değerlendirme yapan Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri İbrahim Öncel, “Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz Akşehir Kitap Fuarımıza yoğun bir katılım gerçekleşti. 11 günlük süre içerisinde yirminin üzerinde yazarımız Akşehir'de okurlarıyla buluştu. Tahmini olarak 20, 25 bin kitapsever de fuarımızı ziyaret etti. Buradaki amacımız; her mevsimin kendine göre bir esintisi olur, nasıl mevsimler esintiyle ılırsa bizim de Akşehir'de bir kitap esintisi oluşturma düşüncemiz vardı. Bu amaçla 5 yıl önce yola çıktık. İnşallah Akşehir'de her yıl bu kitap esintisini oluşturuyoruz ve oluşturmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda bu yıl farklı bir uygulama yapmak istedik, biraz daha yerel yazarlarımızı ön plana çıkarmak istedik. 7 tane Akşehirli yazarımız kitap fuarımızda imza günü düzenledi. Konya'dan yine onun üzerinde yazarımız imza günü düzenledi. Yine ulusal anlamda isim yapmış yazarlarımızı da Akşehirimizde misafir ettik. İmza günleri ve söyleşiler yaptık. 11 günlük süre içerisinde dolu dolu bir kitap fuarı gerçekleştirdik. Bu fuarda bize destek veren bütün kurumlara teşekkür ediyorum. Fuarımıza katılan tüm yazarlarımıza da vermiş oldukları destekten ve fuarımıza kattıkları renkten dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum.