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Akşehir KYK'dan askerlere destek

TSK’nın İdlib’de başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı devam ederken, Konya’nın Akşehir ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrenciler tüm askerlerimiz için destek mesajı verdi.

TSK'nın İdlib'de başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı devam ederken, Konya'nın Akşehir ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrenciler tüm askerlerimiz için destek mesajı verdi.


Kredi ve Yurtlar Kurumu Nasreddin Hoca Erkek Yurdu ve Akşehir Kız Yurdunda bahçede toplanan öğrenciler cep telefonu ışıklarıyla ve yurt binasının ışıklarıyla TSK, VATAN ve TC yazarak İstiklal Marşı okudu. Yurt bahçesinde destek sloganları atan ve yürüyüş yapan grup, program sonunda şehitlerimiz ve askerlerimiz için dua ederek dağıldı. Yurt Müdürleri Bünyamin Efe ve Hatice Sezgin Camcı, programı düzenleyen öğrencilere teşekkür etti.

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