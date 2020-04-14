Akşehir lalelerle renklendi

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehir merkezindeki parklara, yeşil alanlara, refüj ve kavşaklara ekilen lale ve mevsim çiçekleri şehri renklendirdi.

Akşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kış aylarında şehir geneline ekilen lale, sümbül ve nergis soğanları ile hercai menekşe ve çuha gibi çiçekler bahar aylarının gelmesiyle birlikte rengarenk açtı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yapılan hizmet ve yatırımların yanı sıra şehrin görsel estetiğine de önem verdiklerini söyledi. Başkan Akkaya, “Sonbahar döneminde dikilen lalelerimiz çok güzel şekilde açtı. Geçtiğimiz yıl diktiğimiz lale soğanlarını zamanında söküp muhafaza ederek bu yıl da kullandık ve bu sayede belediyemize maddi külfet olmadı. Sonbahardan bu yana park, yeşil alan ve orta refüjlerde 350 bin adet lale soğanı, 15 bin adet gül ve 2 bin adet ağaç fidanı dikimi gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra çim biçme işleri, gübreleme, sulama çalışmaları da yapılmaktadır. İnşallah bu korona virüs hastalığından kısa sürede kurtularak bu güzelliklerin hep birlikte tadını çıkarmaya devam edebiliriz” diye konuştu.