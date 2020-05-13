Akşehir merkezi silah operasyonu

Konya'nın Akşehir ilçe merkezli, İstanbul, Adana, İzmir ve Kütahya illerinde düzenlenen silah operasyonunda 47 tabanca, 8 pompalı tüfek ve bir uzun namlulu silah ele geçirildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a gönderilmek üzere kargoya verilen kaleşnikof marka uzun namlulu bir tüfek ile Kütahya'ya gidecek bir adet pompalı tüfek ele geçirdi. Soruşturmayı derinleştiren polis, silahların gideceği adreslere baskın yaptı. İstanbul'daki baskında 4 pompalı tüfek, iki ruhsatsız tabanca, bir adet şarjör, tabanca mermileri, 12 adet ucu kapalı silah namlusu, 120 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Adana'da da 17 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca şarjörü ele geçirilirken 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İzmir'de kargoda bulunan toplam 28 adet tabancaya el konuldu. Kütahya'da ise gözaltına alınan şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında toplam 47 tabanca, 8 pompalı tüfek, bir uzun namlulu silah ve 2 şarjörü, 12 adet ucu kapalı tabanca namlusu, tabanca şarjörleri ve mermiler ile 120 gram uyuşturucu ele geçirildi. Akşehir'den kargoyu gönderen Mehmet B. ve Ramazan Ö. çıkarıldıkları mahkeme tarafından denetimli serbestlik tedbiri ile serbest bırakıldı.